Danla Bilic 300 bin dolar ödeyip bambaşka biri oldu! Pahalı olan yerleri: "Göz çektirme, meme..."

Sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle sık sık konuşuluyor. Fazla kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan ve ardından birçok estetik operasyon geçiren fenomen isim, adeta bambaşka birine dönüştü.

Danla Bilic, son açıklamasında bugüne kadar yaptığı estetik işlemler için ne kadar ödediğini açıklayınca gündem oldu.

'Hitmakers' adlı programa katılan Bilic, "Değişiminin bütçesi nedir?" sorusuna yanıt verirken canı sıkıldı.

"Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim" diyen fenomen "Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım" dedi.

Danla Bilic, 9 yıl süren estetik operasyonlarına toplamda 300 bin dolar (Neredeyse 12 milyon) ödediğini açıklayarak ağızları açık bıraktı.

Danla Bilic konuşmasında "Türk lirasına vurmaya çalışınca canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.



ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Fenomen geçtiğimiz yıl ise yaptırdığı dolgu işlemiyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklamıştı ve “Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” demişti.