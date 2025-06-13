MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Danla Bilic 300 bin dolar ödeyip bambaşka biri oldu! Pahalı olan yerleri: "Göz çektirme, meme..."

Sosyal medyada makyaj videoları çekerek tanınan ve kilolu halinden rahatsız olup mide ameliyatı olduktan sonra estetikle bambaşka birine dönüşen Danla Bilic harcadığı parayı açıkladı. Danla Bilic değişimi için 300 bin dolara kıymış...

Danla Bilic 300 bin dolar ödeyip bambaşka biri oldu! Pahalı olan yerleri: "Göz çektirme, meme..."
Kubra Akalın

Sosyal medyada makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle sık sık konuşuluyor. Fazla kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan ve ardından birçok estetik operasyon geçiren fenomen isim, adeta bambaşka birine dönüştü.

Danla Bilic, son açıklamasında bugüne kadar yaptığı estetik işlemler için ne kadar ödediğini açıklayınca gündem oldu.

'Hitmakers' adlı programa katılan Bilic, "Değişiminin bütçesi nedir?" sorusuna yanıt verirken canı sıkıldı.

"Popo ameliyatımı düzelttirmek için 70 bin dolar ödedim" diyen fenomen "Göz çektirme ameliyatı çok pahalı. Meme de pahalı, iki kere yaptırdım" dedi.

GmP50ecbkAEuIZD

Danla Bilic, 9 yıl süren estetik operasyonlarına toplamda 300 bin dolar (Neredeyse 12 milyon) ödediğini açıklayarak ağızları açık bıraktı.

Danla Bilic konuşmasında "Türk lirasına vurmaya çalışınca canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.
GmP5189aYAAEpou

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Fenomen geçtiğimiz yıl ise yaptırdığı dolgu işlemiyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklamıştı ve “Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” demişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O yarışmada yine olay var! Gece kamerası her şeyi kayda aldıO yarışmada yine olay var! Gece kamerası her şeyi kayda aldı
500 bin TL'lik o soruyu bilemedi! "50 bin de iyi"500 bin TL'lik o soruyu bilemedi! "50 bin de iyi"

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.