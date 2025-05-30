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Danla Bilic aldığı tehdidi paylaştı! "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız"

Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmişti. Çetin'in 4 gün sonra tahliye edildiğini ifade eden Bilic, eski sevgilisinin dayısını arayıp "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız" dediğini aktardı.

Danla Bilic aldığı tehdidi paylaştı! "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız"
Recep Demircan

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BİLİC'İ DARP ETMİŞTİ

Ancak bu karara rağmen Berk Çetin, Danla Bilic'in yanına giderek onu darp etmişti. Bilic’in şikayeti sonrası olay yargıya taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic’e destek mesajları yağmıştı.

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ÖLÜM TEHDİDİNİ PAYLAŞTI

Bilic sosyal medyadan paylaştığı videosunda Berk Çetin'in dayısını arayıp "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız" dediğini aktardı.

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Bilic açıklamasında şunları ifade etti:

"Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü, geçen hafta. Ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Yaptıklarından pişman olmadığı ve arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. İnsan özgürlüğün kıymetini anlar diye bekliyordum ama bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız' diye beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarıda ve bir plan yapıyor."

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Danla Bilic
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