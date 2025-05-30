Danla Bilic aldığı tehdidi paylaştı! "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Ancak bu karara rağmen Berk Çetin, Danla Bilic'in yanına giderek onu darp etmişti. Bilic’in şikayeti sonrası olay yargıya taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic’e destek mesajları yağmıştı.
Bilic sosyal medyadan paylaştığı videosunda Berk Çetin'in dayısını arayıp "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız" dediğini aktardı.
Bilic açıklamasında şunları ifade etti:
"Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü, geçen hafta. Ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Yaptıklarından pişman olmadığı ve arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. İnsan özgürlüğün kıymetini anlar diye bekliyordum ama bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içerisinde alırsınız' diye beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarıda ve bir plan yapıyor."
Danla Bilic: "Serbest bırakılan eski sevgilim Berk Çetin, dayımı arayıp '2-3 güne Danla'nın ölüm haberini alırsınız' demiş."pic.twitter.com/O4knQx8fiT— Mynet (@mynet) May 30, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum