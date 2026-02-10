MAGAZİN

Danla Bilic'i darp eden eski sevgili Berk Çetin'e hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin savunma yaparak “Pişmanım” dedi. Danla Bilic'in eski sevgilisi Çetin’e 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 5 ay hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fenomen Danla Bilic eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. Eyüpsultan’daki bir spor kulübünün içindeki restoranda herkesin içinde fenomeni darbeden eski sevgilisi Berk Çetin ilk kez İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Berk Çetin, "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme ilk celseden, tutuksuz sanık Berk Çetin’i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisini darbettiğini belirttiği, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi.

Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ise Çetin’in, Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin’in Damla Aktepe’yi darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Kaynak: DHA

Danla Bilic
