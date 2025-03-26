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Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! İş yerine gidip taciz etti! Uzaklaştırma kararı almıştı...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz süreçte jokey Berk Çetin'le aşk yaşamıştı. Çetin'den ayrılan Bilic, eski sevgilisinin bir türlü kurtulamadı. Bilic, iddiaya göre uzaklaştırma kararı aldı fakat eski sevgilisi iş yerine giderek ünlü ismi rahatsız etti.

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! İş yerine gidip taciz etti! Uzaklaştırma kararı almıştı...
Jale Uslu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic eski sevgilisinin tacizi nedeniyle zor günler geçiriyor. Eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Çetin, Bilic'in aldığı uzaklaştırma kararını ihlal etti.

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İŞ YERİNDE RAHATSIZ ETTİ!

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi jokey Berk Çetin uzaklaştırma kararını ihlal etti. İddiaya göre Berk Çetin, Bilic’in Arnavutköy’deki iş yerine gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etti. Berk Çetin tarafından rahatsız edilen Danla Bilic polisi arayarak şikâyette bulundu. Polise haber verilmesi üzerine Çetin olay yerinden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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