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Danla Bilic'ten yeni açıklama! Sosyal medyada şiddeti küçümseyenlere sert tepki verdi: "Vurdu, gitti demek kolay mı?"

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Sedef Karatay

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından İstanbul Göktürk’te darbedilmesinin ardından yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Olay anına ait görüntülere ulaşılması ve bu görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası Bilic, sosyal medya hesabından yaşananlara dair videonun altına gelen yorumlara sert tepki gösterdi. Detaylar haberimizde...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedilmesinin ardından yaptığı açıklamalarda şiddetin küçümsenmesine sert tepki gösterdi. Olay anına ait görüntülere ulaşılması ve basında yer alan bazı yorumlar üzerine Bilic, yaşadığı şiddeti ve medyada çıkan yorumları eleştirdi.

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"‘DOKUNMUŞ GİTMİŞ’ DEMEK KOLAY MI?”

Biliç, “Dosyadaki bizim bile ulaşamadığımız görüntülere ulaşılmış. Sitem etmiyorum, geçtim oraları, iyi olmuş fakat yorumlara nutkum tutuldu. ‘Bir tokat atmış, ne olmuş ki? Dokunmuş gitmiş’ diyenler var. Bu yorumlar, şiddetin ne kadar küçümsendiğini gösteriyor. Yanağım ön kamerada sağ görünüyor ama aslında sol. Kamerada sola vuruyor, fakat sağ gösteriyorlar diye yorumlar var. Kişisel algılamıyorum ama biri size vurup gitse, ‘dokunmuş gitmiş’ demek kolay mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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“KİMSEYE DOKUNMAMAYI ÖĞRENECEKLER”

Fenomen, sosyal medyada şiddeti küçümseyen yorumlara karşı sert bir duruş sergiledi. “O yorumlardaki gibi bir dünya varsa olmamalı, kimseye dokunmamayı öğrenecekler. Ben o kadar iyi öğrenmişim ki hiçbir şeye karşılık vermiyorum, etki tepki bile yapmıyorum,” diyen Biliçc, şiddeti normalleştiren bu tür yorumların toplumda daha fazla cesaretlendirme yarattığını söyledi.

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"KAFAMDAN AŞAĞI KAHVE DÖKÜLÜYOR"

Biliç, yaşadığı şiddeti anlatırken, “Tarih, saat vereyim, onları da bulsunlar. Kafamdan aşağı kahve dökülüyor, koluma yine vurulup kaçılıyor, elli tane şey var. Tamam, Danla da bir şey yapmamış, o da vurdu gitti. Ama böyle bir şey yok,” diyerek, şiddetin normalleştirilemeyeceğini ve kimseye dokunulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

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"İZİN VERMEYECEĞİM, KİMSE KİMSEYE DOKUNMAMALI"

Son olarak, "Siz ancak milleti cesaretlendirip tekrar üstümüze salarsınız, ama izin vermeyeceğim, bana, sana kimse dokunmamalı," diyerek şiddetle mücadelede kararlı olduğunu belirten Bilic, kadınların ve erkeklerin şiddeti reddetmesi gerektiğini savundu.

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kadına şiddet Danla Bilic fenomen
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