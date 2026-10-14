Danla Bilic son ameliyatını anlattı: "Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar"

Danla Bilic, daha önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling isimli dolgunun zaman içerisinde vücuduna yayıldığını açıklamıştı. Fenomen yaptırdığı dolgunun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden 9. kez bıçak altına yattı.



Son operasyonunun yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Bilic, tedavisinin evde devam ettiğini belirtti. Ameliyatının detaylarını paylaşan Danla Bilic, “Benim bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu. Yapabileceğimiz maksimum şeydi” dedi.

"DOLGUYU KAZIDILAR"

Ameliyat sırasında yaşananları anlatan Bilic, “Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derece kesip, altlı üstlü kaldırıp, vücudumu açıp dolguyu kazıdılar. Çok kesili olduğu için tedavim uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Acayip sancılı bir 4 aydı" diyen fenomen "Acı eşiğim yüksek ama bu hiç övünülecek bir şey değil. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek” dedi.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Danla Bilic, iyileşeceğine inandığını ifade etti.