Başkalarının Hayatı 4. bölüm 2. fragman izle! ''İşte şimdi reytingler yükselir''

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı.

Star Tv'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın 4. bölümünden bir fragman daha geldi. Fragmana Sarp ile Neslihan'ı evlilik kararı damga vurdu. Son haftalarda reytinglerde başarılı bir ivme kazanan dizi seyircisinden tam not aldı.

**BAŞKALARININ HAYATI 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Başkalarının Hayatı | 4. Bölüm 2. Tanıtım “Biz Neslihan ile evlenmeye karar verdik.”🔥 #BaşkalarınınHayatı yeni bölümüyle her cumartesi 20.00'de Star'da. @ayyapim @startv https://t.co/eVqCr2JCJQ — Başkalarının Hayatı (@bh_resmidizi) October 13, 2026

Başkalarının Hayatı 4. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte şimdi reytingler yükselir', 'Dizi çok hızlı ilerliyor', 'Film gibi izlediğimiz dizi' gibi yorumlar yapıldı.

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Erim’in evlilik teklifinin arkasındaki gerçeği öğrenen Neslihan, büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Erim’den vazgeçmemeye karar verir. Hülya ise Erim’in kendisine olan aşkını körüklemeye devam ederken Neslihan’ın artık kendisine eskisi gibi güvenmediğinin farkında değildir. İki arkadaş arasındaki görünmez savaş giderek büyürken Sarp da Hülya ve Erim arasındaki gerçeğe adım adım yaklaşır.

Öte yandan cezaevinden çıkan Salih, Hülya’nın peşini bırakmazken geçmişin gölgesi yeniden Sezginel ailesinin üzerine düşer. Neslihan’ın Hülya’ya duyduğu öfke sonunda patlarken Hülya, kendisini girmeye çalıştığı Özkaran dünyasının kapısının dışında bulur. Köşeye sıkışan Hülya’nın geleceğini değiştirmek için atacağı beklenmedik adım ise tüm dengeleri altüst edecektir.