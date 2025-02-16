Dans videosu çok konuşulan Kalben: "Çok utanıyorum kendi bedenimden..."

Kalben, sosyal medyada dans videosuyla dikkat çekti. Binlerce kez izlenen dans videosunda Kalben paylaşımına şu notu yazmıştı:

"Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu. 38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da."

Kalben'in çok konuşulan o dans videosu gündemdeyken şarkıcıya bu konuda soru yöneltildi.

"Çok utanıyorum kendi bedenimden. Bir süredir bunu aşmak için uğraşıyorum" diyen Kalben "Ama şu an bedenimle çok huzurluyum. Bunu insanlarla paylaşmak istedim" diyerek pek çok kadına bedeniyle barışık olmasının mesajını da verdi.

Kalben konuşmasında "Utanmadan çekinmeden o çok güzel geldi bana" dedi.