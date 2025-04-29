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Dansçılar tacize uğradığını söyledi! Hadise hemen harekete geçti

Taciz ve mobbing iddialarıyla gündeme gelen Dans Fabrika’ya Hadise'den sert tepki geldi. Ünlü şarkıcı, iddiaların ardından koreografı Ömer Yeşilbaş ile yollarını ayırdı.

Dansçılar tacize uğradığını söyledi! Hadise hemen harekete geçti
Kubra Akalın

Ünlü bir dans okulunda geçtiğimiz günlerde patlak veren taciz ve mobbing iddiaları ardından Hadise harekete geçti.

Konser şovlarının koreografisini “Dans Fabrika” isimli dans okulunun kurucusu Ömer Yeşilbaş ile yapan Hadise bu iddialar sonrası yaptığı hamleyle dikkat çekti.

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Posta'nın haberine göre, geçen günlerde bu okulda eğitim gören bazı dansçılar, uğradıkları tacizi ve mobbingi sosyal medya üzerinden ifşa etti.

Hadise de kendisiyle birlikte sahne alan ve “Dans Fabrika”da çalışan dansçılarını arayıp iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

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Birkaç dansçı taciz iddialarını doğrulayınca Hadise de bunun üzerine Ömer Yeşilbaş ile ilişkisini sonlandırdı.

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Hadise
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