MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, evde traş makinesiyle saçını kesmeye çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı. Makine başlığının düşmesiyle kafasında belirgin bir kel bölge oluşan Beckham ile Victoria Beckham dalga geçti.

David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu
Kubra Akalın

Futbol kariyeri kadar ikonik saç stilleriyle de tanınan David Beckham, bu kez traş stiliyle değil, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Cumartesi günü Kaliforniya’daki evinde saçını traş etmek isteyen Beckham, makinenin başlığının düşmesiyle istemeden kafa derisinin bir bölümünü neredeyse tamamen açığa çıkardı.

David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu 1

50 yaşındaki eski futbolcu, gençliğinde sıkça kullandığı traşlı görünümüne geri dönmek istiyordu. Ancak traş sırasında yaşanan teknik arıza, Beckham’ın kafasının üst kısmında gözle görülür bir kel bölge oluşmasına neden oldu.

David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu 2

Olay sonrası Beckham, saçının büyük kısmını zaten traşladığı için kel bölgeyi gizleyemedi.Ünlü futbolcuya, eşi Victoria Beckham’dan da destek gelmedi.

David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu 3
Victoria Beckham, eşinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak “Hiç iyi görünmüyor. Sana her zaman dürüst olacağım — bu berbat görünüyor.” dedi ve dalga geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Yener plaj konserinde ilginç tarzıyla dile düştü! Bir bakan bir daha baktıHande Yener plaj konserinde ilginç tarzıyla dile düştü! Bir bakan bir daha baktı
Göbeğine kadar dekolte! Fiyatını duyan şaştı kaldıGöbeğine kadar dekolte! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
David Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.