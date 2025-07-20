David Beckham evde yaptığı saç traşı sırasında talihsiz anlar yaşadı! Son hali dalga konusu oldu

Futbol kariyeri kadar ikonik saç stilleriyle de tanınan David Beckham, bu kez traş stiliyle değil, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Cumartesi günü Kaliforniya’daki evinde saçını traş etmek isteyen Beckham, makinenin başlığının düşmesiyle istemeden kafa derisinin bir bölümünü neredeyse tamamen açığa çıkardı.

50 yaşındaki eski futbolcu, gençliğinde sıkça kullandığı traşlı görünümüne geri dönmek istiyordu. Ancak traş sırasında yaşanan teknik arıza, Beckham’ın kafasının üst kısmında gözle görülür bir kel bölge oluşmasına neden oldu.

Olay sonrası Beckham, saçının büyük kısmını zaten traşladığı için kel bölgeyi gizleyemedi.Ünlü futbolcuya, eşi Victoria Beckham’dan da destek gelmedi.



Victoria Beckham, eşinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak “Hiç iyi görünmüyor. Sana her zaman dürüst olacağım — bu berbat görünüyor.” dedi ve dalga geçti.