Jennifer Lopez 57 yaşında sahneye damga vurdu! Transparan tulumuyla nefes kesti

Jennifer Lopez, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen sürpriz performansıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.
57 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, dansçıların omuzlarında sahneye çıkarak görkemli bir giriş yaptı. Mücevherlerle süslü başlığı ve kürk yakalı deri ceketiyle dikkat çeken Lopez, kısa süre sonra ceketi çıkararak transparan ve ışıltılı tulumuyla sahneye çıktı.
Lopez, iddialı dans figürleri ve enerjik performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.
Jennifer Lopez'in sürpriz sahne performansı, yoğun çalışma temposu nedeniyle tükenmişlik yaşayabileceğine ilişkin iddiaların gündemde olduğu bir dönemde geldi.
Dış basında yer alan haberlerde şarkıcıya yakın kaynaklar; JLO'nun sürekli çalışarak yoğunluğunu koruduğunu ancak bu temponun endişe yarattığını söylüyor.