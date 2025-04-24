Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve üvey annesinin diyaloğu gündemde! 'Travma filan yaşadın mı?' sorusu tepki çekti

Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun o dönem 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü. 15 yaşında olan Can, yıllar sonra üvey annesi ve babasının YouTube kanalına konuk oldu.

Şimdilerde 15 yaşında olan ve ABD'de eğitim hayatına devam eden Can, babası İlker Yasin Solmaz ve annesi Beyaz Solmaz'ın Youtube programına konuk oldu.

ABD'deki yaşamını anlatan Can Solmaz, "10. sınıfa gidiyorum. 3 senedir Amerika'da okuyorum, bayağı mutluyum. Sabah okul için 6.30'da kalkıyorum. Dersim 7.50'de başlıyor. 12'de yemeğim oluyor, bazen oradan bazen evden yiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynarım" dedi.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Can’ın çekingen ve mesafeli tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Beyza Dankal'ın Defne Joy'a dair soruları dikkat çekerken konuşmanın sonunda da gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna birçok kişi gibi Ebru Polat da tepki gösterdi.

Polat görüntülere isyan ederek "Çocuk konuşurken bile çok rahatsız oluyor, gözlerini siliyor, hemen gitmek istiyor. Gülerek travma yaşadın mı falan... Ne gerek vardı buna?" dedi.

Sosyal medyada da bu anlara "Bu gülünecek bir konu mu ya ne saçma bir sohbet olmuş", "Çok rahatsız edici bir sohbet", "Çok çirkin bu anlar", "Niye çocuğun yarasını deşiyorsunuz" tepkileri geldi.