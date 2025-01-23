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Defne Samyeli Kartalkaya'daki facia sonrası hızını alamadı bir paylaşım daha yaptı! 'Sorumlular hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2025 10:29
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Onlarca kişinin yaralandığı faciada ihmal iddiaları gündeme geldi. Ünlü isimler yaşanan bu faciaya kayıtsız kalamadı. Defne Samyeli hızını alamayıp bir paylaşım daha yaptı.

Defne Samyeli Kartalkaya'daki facia sonrası hızını alamadı bir paylaşım daha yaptı! 'Sorumlular hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?'

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından soruşturma başlatıldı ve 11 kişi gözaltına alındı. İhmal iddialarının gündeme geldiği olayla ilgili ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

yangın

Daha önce "Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diyerek isyan eden Defne Samyeli yine kendini tutamadı ve bir paylaşım daha yaptı.

defn

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Samyeli; 'Mutluluk ve huzur sanki bize reva değilmiş gibi... Kendim ve sevdiklerimin üzerindeki yükler yetmiyormuş gibi, bu yüklerle başa çıkmaya, güçlü ve sakin kalmaya çalışırken, her gün insanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluk yüzünden hayatlarını kaybetmelerine şahit olmaktan yoruldum. Üzülmekten, kızmaktan, adaletsizlik karşısında içimde biriken zehir gibi öfkeden yoruldum. Ve biliyorum ki yalnız değilim. Bu sorumsuzluk ortamının sorumluları, hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?' diyerek yaşanan bu facianın sorumlularından hesap sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli kartalkaya kayak merkezi
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