Defne Samyeli Kartalkaya'daki facia sonrası hızını alamadı bir paylaşım daha yaptı! 'Sorumlular hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?'

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü ve 78 kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından soruşturma başlatıldı ve 11 kişi gözaltına alındı. İhmal iddialarının gündeme geldiği olayla ilgili ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

Daha önce "Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diyerek isyan eden Defne Samyeli yine kendini tutamadı ve bir paylaşım daha yaptı.

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Samyeli; 'Mutluluk ve huzur sanki bize reva değilmiş gibi... Kendim ve sevdiklerimin üzerindeki yükler yetmiyormuş gibi, bu yüklerle başa çıkmaya, güçlü ve sakin kalmaya çalışırken, her gün insanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluk yüzünden hayatlarını kaybetmelerine şahit olmaktan yoruldum. Üzülmekten, kızmaktan, adaletsizlik karşısında içimde biriken zehir gibi öfkeden yoruldum. Ve biliyorum ki yalnız değilim. Bu sorumsuzluk ortamının sorumluları, hangi karanlıkta saklanıyorsunuz?' diyerek yaşanan bu facianın sorumlularından hesap sordu.