Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu kilolu haline gelen çirkin mesajları ifşa etti! Gözyaşları içinde isyan etti

Nihal Candan'ın ölüm haberi sonrası Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, aldığı linç mesajlarına isyan etti.

Son günlerde ölüm tehditleri aldığını açıklayan Derin Talu "Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum" dedi.

Bedenine yönelik gelen olumsuz yorumlar nedeniyle duygularına hâkim olamayan Derin Talu, gözyaşları içinde şunları söyledi:

KİLOSU YÜZÜNDEN ZORBALANDI

"Bana ne kadar çok kilom hakkında kötü yorum geldiğinin farkında mısınız bilmiyorum ama günde neredeyse 500 ila 1000 arasında 'şişko', 'ayı', 'kilo ver', 'oha kilon kaç', 'ne olmuşsun böyle' tarzında yorumlar alıyorum."

Derin Talu devamında ise "Umarım bugün yaşananlar biraz olsun gözünüzü açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten ciddi konular. Allah, kimsenin başına, bir günde 1000'e yakın hakaret ya da 'kendini öldür' gibi yorumlar gelmesini sağlamasın. Böyle şeyleri yaşamasın kimse" dedi.