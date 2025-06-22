MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu kilolu haline gelen çirkin mesajları ifşa etti! Gözyaşları içinde isyan etti

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Derin Talu görünümüyle de dikkat çekmişti. Nihal Candan'ın ölümü sonrası Derin Talu kilosu yüzünden aldığı çirkin mesajları ifşa etti.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu kilolu haline gelen çirkin mesajları ifşa etti! Gözyaşları içinde isyan etti
Kubra Akalın

Nihal Candan'ın ölüm haberi sonrası Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, aldığı linç mesajlarına isyan etti.

Son günlerde ölüm tehditleri aldığını açıklayan Derin Talu "Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum" dedi.

3801167_879af2c947711848e1c457adfadac92d

Bedenine yönelik gelen olumsuz yorumlar nedeniyle duygularına hâkim olamayan Derin Talu, gözyaşları içinde şunları söyledi:

Gt4k8HsWcAAejof

KİLOSU YÜZÜNDEN ZORBALANDI

"Bana ne kadar çok kilom hakkında kötü yorum geldiğinin farkında mısınız bilmiyorum ama günde neredeyse 500 ila 1000 arasında 'şişko', 'ayı', 'kilo ver', 'oha kilon kaç', 'ne olmuşsun böyle' tarzında yorumlar alıyorum."

GtqbeRzX0AAvA_O

Derin Talu devamında ise "Umarım bugün yaşananlar biraz olsun gözünüzü açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten ciddi konular. Allah, kimsenin başına, bir günde 1000'e yakın hakaret ya da 'kendini öldür' gibi yorumlar gelmesini sağlamasın. Böyle şeyleri yaşamasın kimse" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek sevgilisi bakın kimmiş! Aşklarını gizlemek için...Gerçek sevgilisi bakın kimmiş! Aşklarını gizlemek için...
İş insanıyla evlendi! Gelinliğine yorum yağdıİş insanıyla evlendi! Gelinliğine yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırı

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

İran'dan ABD'ye ses getirecek yanıt! ABD vatandaşlarını da hedefe koydular: Siz başlattınız biz bitireceğiz

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

'Altından çıkan ona dönüyor! Kâr düşünce...' Akın ettiler

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

Fatih Altaylı gözaltına alındı! Defne Samyeli isyan etti

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

İran'a saldıran Trump'ın koltuğu sallandı!

Defne Samyeli’nin kızına kilosu yüzünden mesaj yağdı! Ağlayarak ifşa etti

Defne Samyeli’nin kızına kilosu yüzünden mesaj yağdı! Ağlayarak ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.