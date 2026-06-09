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Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı

Ünlü şarkıcı Zara, uyguladığı sıkı diyetle kısa süre içerisinde 20 kilo vermiş değişimiyle adından sıkça söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının son hali konuşulmaya devam ederken Zara 'diyetin son günü' diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve cesur sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sıkı bir diyet programıyla 20 kilo veren ünlü isim yeni görünümüyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı 1

Ünlü isim, diyetiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı 2

'SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM'

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye."

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı 3

'"GÜNDE BİR ÖĞÜN'

Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum." demişti.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı 4

"BUGÜN DİYETİN SON GÜNÜYDÜ"

Ünlü şarkıcı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik kardeşimle" notunu düşerek, uzun süredir devam eden kilo verme sürecini başarıyla tamamladığını ve artık mevcut formunu korumaya odaklanacağını duyurdu.

Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Zara sonunda diyeti bıraktı! Sırrını paylaştı 5

SIRRINI VERDİ

Diyetinin bitişini kutlarken beslenme alışkanlıklarına dair çok çarpıcı bir detayı da gözler önüne seren ünlü sanatçı, mutfağından bir kare paylaştı. Bir kavanoz dolusu işlenmemiş kakao çekirdeğini takipçilerine gösteren Zara, bu süreçte rafine şekerden tamamen uzak durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine de alıştık." notunu düştü. Böylece ünlü sanatçının fit görünmesinin arkasında yatan gerçek sırrın sıkı bir diyet disiplini ve şeker ilavesiz doğal beslenme rutini olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Zara diyet
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