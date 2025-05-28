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Deha dizisi biter bitmez başka diziyle el sıkıştı! Melis Sezen o dizide başrol oldu

Deha dizisine sonradan dahil olan ve adından söz ettiren Melis Sezen dizi final yapar yapmaz yeni bir projeyi kabul etti. Melis Sezen “Leyla Hali” dizisinin başrolü oldu.

Deha dizisi biter bitmez başka diziyle el sıkıştı! Melis Sezen o dizide başrol oldu
Kubra Akalın

Başarılı oyuncu Melis Sezen yeni dizisi için el sıkıştı. "Deha" dizisinde izleyiciyle buluşan Sezen final kararı alınmasından sonra hemen yeni anlaşma yaptı. Melis Sezen Öner Arslanel yapımcılığında hayata geçirilen “Leyla Hâli” dizisinin başrolünde yer alacak.

Melis Sezen, dizide yetimhanede büyümüş, hayalperest ve duygusal bir karakter olan Leyla'ya hayat verecek. Kumru adını verdiği halasıyla birlikte yaşayan Leyla, mutfakta geçirdiği zamanla hayallerini süsleyen bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Haziran ayında çekimlerine başlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken dizi TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

LEYLA HALİ KONUSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Leyla Hâli”, aile bağları, hayaller ve geçmişle hesaplaşma temalarıyla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan dizi, özgün içeriği ve etkileyici karakterleriyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

“Leyla Hâli” dizisinin özgün hikayesi Ali Demirel’e ait. Senaryosu ise Korcan Derinsu, Aslı Ceren Bozatlı ve Çisel Bilge Ceylan tarafından kaleme alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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