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Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez'in yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı

Son olarak Deha dizisinde hayat verdiği 'Cesur Karan' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Taner Ölmez'in yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Akli Film’in TRT tabii için çekeceği projeyle anlaşmaya vardı.

Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez'in yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı
Öznur Yaslı İkier

Medcezir, Yüz Yüze, Mucize Doktor, Kadın ve Deha gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Deha nın Cesur u Taner Ölmez in yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı 1

Ölmez, Akli Film’in TRT tabii için çekeceği ünlü İslam alimi “İmam Gazali”nin hayat hikâyesini anlatacak proje için anlaşmaya vardı.

Deha nın Cesur u Taner Ölmez in yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Konuk’un yazdığı diziyi Sedat İnci yönetecek. 30 bölümden oluşacak dizinin çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor.

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Taner Ölmez
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