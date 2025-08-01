Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez'in yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı

Medcezir, Yüz Yüze, Mucize Doktor, Kadın ve Deha gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

Ölmez, Akli Film’in TRT tabii için çekeceği ünlü İslam alimi “İmam Gazali”nin hayat hikâyesini anlatacak proje için anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Konuk’un yazdığı diziyi Sedat İnci yönetecek. 30 bölümden oluşacak dizinin çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor.