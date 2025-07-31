Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli at çiftliğinden paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, Çukur, Çarpışma ve Deha gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa at çiftliğinden üstsüz yayınladığı karesiyle sosyal medyayı salladı.

Aras Bulut İynemli'nin bu karesi kısa sürede yayılırken fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok yakışıklı', 'adam olay' gibi yorumlar yapıldı.