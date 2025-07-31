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Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli at çiftliğinden paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu

Son olarak ekranların sevilen dizisi Deha'da hayat verdiği 'Devran Karan' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdi de sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti. At çiftliğinden üstsüz bir karesini yayınlayan ünlü isim bu haliyle büyük ilgi gördü.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli at çiftliğinden paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, Çukur, Çarpışma ve Deha gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa at çiftliğinden üstsüz yayınladığı karesiyle sosyal medyayı salladı.

Deha nın Devran ı Aras Bulut İynemli at çiftliğinden paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu 1

Aras Bulut İynemli'nin bu karesi kısa sürede yayılırken fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Deha nın Devran ı Aras Bulut İynemli at çiftliğinden paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok yakışıklı', 'adam olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
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