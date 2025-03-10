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Deha'nın İmre'si Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli’nin arasının bozuk olduğu söyleniyordu! Bomba poz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 10:06
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Deha dizisine sonradan dahil olarak adından söz ettiren Melis Sezen'in dizide Devran rolüne hayat veren Aras Bulut İynemli ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Gelen paylaşım iddialara nokta koydu.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli’nin arasının bozuk olduğu söyleniyordu! Bomba poz

MYNET DETAY- Melis Sezen, SHOW TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterini canlandırıyor. Sadakatsiz dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Deha dizisinde Devran rolüne hayat veren Aras Bulut İynemli ile arasının kötü olduğu konuşulan Melis Sezen sosyal medyada TT oldu.

Birbirleriyle uyumlu olmalarına rağmen sık sık sosyal medyada aralarının bozuk olduğu iddiaları bulunan ikili sonunda bu iddialara noktaya koydu.

Melis Sezen ve Aras Bulut'un set pozu sosyal medyayı salladı. İki başrolün de paylaştığı bu poz fanlardan büyük beğeni aldı. İkiliye "Çok yakışıyorlar" yorumları yağdı.

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AHSEN EROĞLU DİZİDEN AYRILMIŞTI

Dizide "Esme" karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye veda ettiğini duyurmuştu. Bu ayrılığın Melis Sezen ile alakalı olduğu iddia edilse de ikili birlikte pozlar vererek iddiaları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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