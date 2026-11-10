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Barış Falay Şafak Karali'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı! Vedası yürek burktu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şafak Karali 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Memleketi Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlanan sanatçı için Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Karali'nin cenaze töreninde Barış Falay veda konuşmasıyla yürek burktu.

Barış Falay Şafak Karali'nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı! Vedası yürek burktu
Öznur Yaslı İkier

“Avrupa Yakası”, “Karadayı” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” gibi projelerde yer alan, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın kurucu sanatçılarından Şafak Karali, 57 yaşında hayata gözlerini kapadı. Karali, memleketi Kocaeli’de gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni yürekleri burktu.

Ailesi, yakın dostları ve çok sayıda sanatçının katıldığı törende, merhum sanatçının meslektaşı ve üniversite yıllarından bu yana en yakın arkadaşlarından biri olan Barış Falay’ın yaptığı veda konuşması damgasını vurdu.

Barış Falay Şafak Karali nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı! Vedası yürek burktu 1

'BENİM CAN DOSTUM'

Gözyaşlarına hâkim olamayarak kürsüye gelen Barış Falay, Şafak Karali ile olan onlarca yıllık dostluklarını ve aralarındaki kopmaz bağı şu sözlerle dile getirdi:

“Şafak benim can dostum. Oğlumun amcası... Üniversite yıllarından bu yana o kadar çok anımız var ki. Bu gidiş çok erken, çok zamansız oldu.”

Barış Falay Şafak Karali nin cenazesinde hüngür hüngür ağladı! Vedası yürek burktu 2

Konuşması sırasında salonun da sessizliğe büründüğü ve duygusal anların doruğa ulaştığı görüldü. Karali’ye veda ederken kendi tesellisini kelimelere döken Falay, sözlerini şu etkileyici cümlelerle noktaladı:

“İsteyen ‘Adios Şafak’ desin, isteyen ‘Güle güle’ desin. Ben de ‘O benimle yaşayacak’ diyeceğim.”

“ÇOK ERKEN VE ÇOK ZAMANSIZ OLDU”

Törende söz alan bir diğer isim olan oyuncu Engin Benli de duyduğu derin üzüntüyü paylaşarak, Karali’nin Türk tiyatrosuna kattığı değerlere vurgu yaptı ve “Çok erken ve çok zamansız oldu. Mekânı cennet olsun” diyerek duyduğu acıyı ifade etti.

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Barış Falay
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