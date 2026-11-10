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Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max'e geliyor! İşte yayın tarihi

Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Kurtuluş filminin dijital yayın tarihi belli oldu. Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın başrollerinde yer aldığı ödüllü yapım, 3 Aralık'tan itibaren HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max'e geliyor! İşte yayın tarihi
Nebahat Kübra Akalın

Dijital platformlar yerli sinema yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. HBO Max, bu kez uluslararası film festivallerinde büyük başarı elde eden Emin Alper imzalı Kurtuluş filmini kütüphanesine ekliyor.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü ile dönen filmin yayın tarihi de belli oldu.

Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max e geliyor! İşte yayın tarihi 1

Başrollerinde Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Kurtuluş, 3 Aralık'ta HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max e geliyor! İşte yayın tarihi 2

KURTULUŞ KONUSU VE OYUNCULARI

Toprak mülkiyeti, geçmişle yüzleşme ve iktidar çatışmalarını gerilim dolu bir atmosferde işleyen yapım, güçlü sinema dili ve anlatımıyla dikkat çekiyor.
Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max e geliyor! İşte yayın tarihi 3

Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş’ın rol aldığı film, başarılı oyunculukları ve etkileyici görsel anlatımıyla son dönemin öne çıkan yerli yapımları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Ateş Emin Alper
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