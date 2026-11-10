Emin Alper imzalı ödüllü film Kurtuluş HBO Max'e geliyor! İşte yayın tarihi

Dijital platformlar yerli sinema yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. HBO Max, bu kez uluslararası film festivallerinde büyük başarı elde eden Emin Alper imzalı Kurtuluş filmini kütüphanesine ekliyor.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü ile dönen filmin yayın tarihi de belli oldu.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Kurtuluş, 3 Aralık'ta HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

KURTULUŞ KONUSU VE OYUNCULARI

Toprak mülkiyeti, geçmişle yüzleşme ve iktidar çatışmalarını gerilim dolu bir atmosferde işleyen yapım, güçlü sinema dili ve anlatımıyla dikkat çekiyor.



Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş’ın rol aldığı film, başarılı oyunculukları ve etkileyici görsel anlatımıyla son dönemin öne çıkan yerli yapımları arasında yer alıyor.