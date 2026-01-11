MAGAZİN

Delikanlı’nın “Dila”sı Mina Demirtaş oldu! Hemen hazırlıklara başladı

Mina Demirtaş Kızıl Goncalar dizisi sonrası ekranlara ara vermişti. Şubat ayında sete çıkması, bayram sonrası da yayında olması planlanan kod adı "Delikanlı" dizisinde Mina Demirtaş başrol olarak anlaşma yaptı.

Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş dizi finali sonrası ekrana ara vermişti. Gelen teklifleri inceleyen oyuncu bir süredir istediği gibi bir projeye denk gelmemişti. Genç oyuncu sonunda kararını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mina Demirtaş, dizi setlerine Mert Ramazan Demir’le başrol oynayacağı OGM Pictures’ın kod adı “Delikanlı” dizisiyle dönmeye hazırlanıyor.

İNTİKAM OYUNUNDAN DOĞAN AŞK

Şubat ayında sete çıkması, bayram sonrası da yayında olması planlanan dizide Mina Demirtaş varlıklı bir ailenin kızı olan Dila’ya hayat verecek. Dizi Roma sahneleriyle başlayacak. Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği dizinin Yusuf’unın intikam oyunu hiç de hesapta olmayan bir aşkın kapısını aralayacak.

Dizinin kanalı ise henüz netleşmedi.

Mina Demirtaş
