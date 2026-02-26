Mehmet Ali Erbil ile 7 aylık evliliği tek celsede bitti! Gülseren Ceylan gözyaşlarına boğuldu: 'Çok üzüldüm'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde evlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları konuşulan çift, evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak ikinci şans da evliliği kurtaramadı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla tek celsede bitti. Çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Boşanmanın ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Gülseren Ceylan gözyaşlarına boğuldu. 26 yaşındaki Ceylan, "Çok üzüldüm, yemin ederim!" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ünlü şovmenin menajeri, ‘Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.’ dedi. Sözleşmenin içeriği hakkında ise, ‘Konuşmama kararı var, birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil.

Kendi aralarında mal mülk talebi olmazken Gülseren Ceylan evden taşındı ve araba kendisinde kaldı.' açıklamasını yaptı.