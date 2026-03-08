Pelin Karahan boşanmaya karar verdi: Hassas bir konu

Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çiftin evliliğinde kriz çıktı.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay bir süredir fikir ayrılıkları yaşıyor ve bu nedenle evlerini ayırma kararı aldı. Güntay bir süredir ayrı evde yaşıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın, yaşadıkları fikir ayrılıklarına rağmen çocuklarını düşünerek süreci dostane şekilde yönetmeyi planlıyor.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu ayrılık sürecine dair çok fazla detaya girmek istemediğini belirterek, “Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.