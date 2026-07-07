Doğanın Kanunu 5. bölüm 2. fragmanı izle! Aynı yatakta uyudular

Star Tv'nin favori yaz dizilerinden olan Doğanın Kanunu 5. bölüm 2. fragmanı geldi. Tanıtımda, Yaman su borularına yapılanın bir sabotaj olduğunu anlarken, Hulusi'nin Mert'e "Hangi cesaretle su pompasını kırdın?" diye hesap sorması Mert için zor günlerin başlayacağının sinyallerini veriyor.

Doğa ve Yaman'ın planlarına sadık kalarak Nazmi'nin evinde karı koca rolü yapmaya devam etmeleri ise hem kahkaha dolu hem de romantik anlara sahne oluyor.

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Birbirlerine sarılarak uyudukları anlar içleri ısıtırken, bitmek bilmeyen tatlı çekişmeleri yüzleri güldürüyor. Öte yandan Doğa, Yaman'ın kendisinden neden bu kadar nefret ettiğini sorgulamayı sürdürürken, Yaman'ın yıllar önce iş görüşmesine giderken giydiği ceketi bulması kafasındaki bütün düğümleri çözüyor.

Doğa'nın büyük bir şaşkınlıkla, "Hatırladım seni... Sen o'sun!" sözleriyle Yaman'la ilgili gerçeği fark ettiği an ise yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

Dizide Doğa ve Yaman'ın gittikçe yakınlaşması seyirciyi mest etti. Sosyal medyada "Tam romantik komedi", "Çok iyi", "Favori dizim" yorumları yapıldı.