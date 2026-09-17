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Hande Erçel'in sarışın hali olay oldu! "Gerçekten boyattın mı?"

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen oyuncu Hande Erçel'in sarışın hali bir anda sosyal medyada gündem oldu. İmaj değişikliği yaptığı sanılan oyuncuya "Gerçekten boyattın mı?" yorumları yağdı.

Hande Erçel'in sarışın hali olay oldu! "Gerçekten boyattın mı?"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Erçel'in Instagram'da 32,2 milyon takipçisiyle hayatına dair detayları paylaşmaya devam ediyor.

Hande Erçel in sarışın hali olay oldu! "Gerçekten boyattın mı?" 1

32 yaşındaki Erçel, son olarak yaptığı sürpriz paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Saçları sapsarı halde kamera karşısına geçen oyuncu herkesi şaşırttı.
Güzel oyuncuyu sarışın olarak görenler gözlerine inanamadı. Erçel'e "Gerçekten
boyattın mı?", "Sarı bir insana bu kadar yakışmaz", "Gözlerim kanadı" yorumları yağdı.
Hande Erçel in sarışın hali olay oldu! "Gerçekten boyattın mı?" 2

İmaj değişikliğine gitti sanılan Erçel'in sarı platin renkli peruk taktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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