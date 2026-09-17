Hande Erçel'in sarışın hali olay oldu! "Gerçekten boyattın mı?"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Erçel'in Instagram'da 32,2 milyon takipçisiyle hayatına dair detayları paylaşmaya devam ediyor.

32 yaşındaki Erçel, son olarak yaptığı sürpriz paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Saçları sapsarı halde kamera karşısına geçen oyuncu herkesi şaşırttı.

Güzel oyuncuyu sarışın olarak görenler gözlerine inanamadı. Erçel'e "Gerçekten

boyattın mı?", "Sarı bir insana bu kadar yakışmaz", "Gözlerim kanadı" yorumları yağdı.



İmaj değişikliğine gitti sanılan Erçel'in sarı platin renkli peruk taktığı öğrenildi.