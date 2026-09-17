Güllü'nün öldüğü gece eve davetliymiş! Almeda Baylan anlattı

Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala, olay gecesine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Almeda Baylan, Güllü'nün öldüğü gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini Sabah'a anlattı. Baylan, olaydan önce Bursa'da bulunduğunu ve Survivor yarışmacısı bir arkadaşı ile bir reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini belirtti. Güllü'nün kendisini telefonla davet ettiğini söyleyen Baylan, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.

"OĞLUM DA GELECEK"

Güllü'nün kendisine, oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, "Tuğberk de gelecek, sen de gel" şeklindeki sözlerini aktardı. Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ifade etti.



Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim" dedi.

ÇOCUKLARINDAN DERT YANIYORMUŞ

Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını söyledi. Baylan, "Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim" ifadelerini kullandı.

Güllü ile yaptığı görüşmeler sırasında sanatçının zaman zaman çocuklarından söz ettiğini de anlatan Baylan, "Bunlar bir gün benim ölümüm olacak" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.