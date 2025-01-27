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Demet Özdemir ve Engin Akyürek ikilisi çok sevildi! Telenovellas 2024'te ödül yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2025 12:08
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Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Engin Akyürek, Adım Farah dizisinde partner olmuştu. Dizideki uyumları çok beğenilen ikili, Bulgaristan’da yılın çifti oldu.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek ikilisi çok sevildi! Telenovellas 2024'te ödül yağdı

Bulgaristan'da yayınlandığı dönem yoğun ilgi gören Adım Farah dizisinin yıldızları Demet Özdemir ve Engin Akyürek Telenovellas 2024 Ödül törenine damga vurdu. Ünlü çift geceden tam 3 ödülle döndü.

2017 yapımı Arjantin dizisi 'La Chica que Limpia'den uyarlanan Adım Farah dizisi Now Tv'de yayınlanmıştı. 27 bölüm süren dizinin başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek paylaşmıştı.

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Bulgaristan'da da oldukça popüler olan Adım Farah dizisi ve oyuncuları Telenovellas 2024 Ödül gecesinde ödüllere doyamadı.

ÜNLÜ OYUNCULAR ÇOK BEĞENİLDİ!

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Geçtiğimiz eylül ayında Bulgarstan'da yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi seyircilerden büyük beğeni toplayarak 2024 Telenovellas ödül gecesine adını yazdırdı.

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Ödül gecesinde Engin Akyürek ‘Yılın en iyi erkek oyuncu’ ödülünü alırken Demet Özdemir ise ‘Yılın en iyi kadın oyuncu’ ödülünü aldı. Ayrıca ikili 'Yılın çifti' ödülüne de layık görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Engin Akyürek adım farah
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