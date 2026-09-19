Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melis İşiten'den açıklama geldi

Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Melis İşiten sosyal medya hesabından hemen açıklama yayınladı. İşiten yaptığı açıklamada dün sabah erken saatlerde kızıyla birlikte yaşadığı evinden gözaltına alındığını belirterek, kolluk kuvvetlerine telefonunu ve tüm şifrelerini teslim ettiğini söyledi.





İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda istenen testleri verdiğini aktaran İşiten, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını kaydetti.

Çıkacak test sonuçları konusunda kendisi açısından herhangi bir şüphesi olmadığını ifade eden İşiten, gün boyunca görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. İşiten, “Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.