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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melis İşiten'den açıklama geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik ’uyuşturucu madde kullanma ve temini’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis İşiten serbest bırakıldı. Ünlü isim, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melis İşiten'den açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Melis İşiten sosyal medya hesabından hemen açıklama yayınladı. İşiten yaptığı açıklamada dün sabah erken saatlerde kızıyla birlikte yaşadığı evinden gözaltına alındığını belirterek, kolluk kuvvetlerine telefonunu ve tüm şifrelerini teslim ettiğini söyledi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melis İşiten den açıklama geldi 1

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda istenen testleri verdiğini aktaran İşiten, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını kaydetti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melis İşiten den açıklama geldi 2

Çıkacak test sonuçları konusunda kendisi açısından herhangi bir şüphesi olmadığını ifade eden İşiten, gün boyunca görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. İşiten, “Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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