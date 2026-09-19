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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Sefo'dan açıklama gecikmedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik ’uyuşturucu madde kullanma ve temini’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan rapçi Sefo serbest bırakıldı. Sefo, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Sefo'dan açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo lakaplı ünlü sanatçı Seyfullah Sağır Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından adli kontrol ve Adli Tıp Kurumu işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından sessizliğini bozan ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

Evinde yapılan detaylı aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını vurgulayan sanatçı kendisinden emin bir duruş sergileyerek bağımsız bir laboratuvara da bizzat test verdiğini duyurdu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Sefo dan açıklama gecikmedi 1

SEFO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Serbest bırakılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım."

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Sefo dan açıklama gecikmedi 2

"Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum."

"MADDE KULLANIMINI VE ÖZENDİRİLMESİNİ TASVİP ETMEDİM"
"Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım."

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Sefo dan açıklama gecikmedi 3

"ADLİ TIP KURUMU'NUN YANI SIRA AYRICA TEST VERDİM"
"Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim."

"Başta Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz. Sizi seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Sefo
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