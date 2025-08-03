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Deniz ailesinde sular durulmuyor! Ercan Deniz ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti

Özcan Deniz'in sosyal medyada yaptığı sert açıklamalara ağabeyi Ercan Deniz'den yanıt geldi. Ölüm tehdidi iddialarını reddeden Ercan Deniz, "Senaryo yazmayın, insanlar bu kaostan bıktı" diyerek kardeşine tepki gösterdi

Deniz ailesinde sular durulmuyor! Ercan Deniz ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında devam eden gerginlik, karşılıklı açıklamalarla yeniden alevlendi.

Aralarındaki hukuki süreç sürerken, Ercan Deniz’in kardeşi ve ailesine ölüm tehditleri gönderdiği iddiaları da kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Deniz ailesinde sular durulmuyor! Ercan Deniz ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti 1

Son günlerde Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ve kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarda Özcan Deniz’e destek verdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

Bu sözlerin ardından gözler Ercan Deniz’e çevrildi. Kardeşinin iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Ercan Deniz, hakkındaki ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti.

Deniz ailesinde sular durulmuyor! Ercan Deniz ölüm tehdidi suçlamalarını reddetti 2

Ercan Deniz şu ifadeleri kullandı; "Sevgili Özcan Deniz, kimse kimseyi öldürmüyor, evine gelmiyor, aramıyor, sormuyor. Olan şeyler zaten yargıya intikal etti. Lütfen artık durumu ajite etmeyin, senaryolar yazmayın. İnsanlar bu yarattığınız kaostan sıkıldı. Ben işimde gücümdeyim, ailemleyim. Üç çocuğum ve mutlu bir yuvam var. Bu düzeni sizin ihanetiniz için bile olsa riske atacak hiçbir eylemde bulunmam. Siz de rahat olun, mutlu olun ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin kararlarını sabırla bekleyin. Çünkü ben öyle yapıyor olacağım."

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Özcan Deniz
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