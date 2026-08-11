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Anne Hathaway'den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt!

Anne Hathaway, galada tercih ettiği kıyafet nedeniyle de sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Oyuncu üçüncü hamileliğinin sahte olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarına esprili bir yanıt verdi.

Anne Hathaway'den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt!

Anne Hathaway, gala kıyafetiyle son günlerde gündeme geliyordu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun hamilelik karnının protez olduğunu öne sürdü.

Anne Hathaway ise hamileliğinin sahte olduğu yönündeki iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "saçım sahte, karnım gerçek" diyerek sosyal medyada kendisini hedef alan yorumlara göndermede bulundu.

Anne Hathaway den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt! 1

43 yaşındaki oyuncu, pazar günü giydiği ve "gülünç" olarak nitelendirilen hamilelik kombininin sosyal medyada viral olmasının ardından, pazartesi günü Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Anne Hathaway den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt! 2

Hathaway, kamera arkası görüntülerinden oluşan videonun açıklamasına, "Sahte saç, gerçek göbek. Kıyafetim sıcakta resmen erirken..." notunu düştü.

Anne Hathaway den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt! 3

Görüntülerde Oscar ödüllü oyuncunun hazırlık süreci yer aldı. Ünlü yıldızın saç ekibinin, at kuyruğuna hacim kazandırmak için saç parçası taktığı görüldü. Hathaway de görüntüler sırasında "Bu benim saçım değil" diyerek duruma esprili bir şekilde dikkat çekti.

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Anne Hathaway
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