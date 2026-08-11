Anne Hathaway'den "sahte hamilelik" iddialarına yanıt!

Anne Hathaway, gala kıyafetiyle son günlerde gündeme geliyordu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun hamilelik karnının protez olduğunu öne sürdü.

Anne Hathaway ise hamileliğinin sahte olduğu yönündeki iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "saçım sahte, karnım gerçek" diyerek sosyal medyada kendisini hedef alan yorumlara göndermede bulundu.

43 yaşındaki oyuncu, pazar günü giydiği ve "gülünç" olarak nitelendirilen hamilelik kombininin sosyal medyada viral olmasının ardından, pazartesi günü Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Hathaway, kamera arkası görüntülerinden oluşan videonun açıklamasına, "Sahte saç, gerçek göbek. Kıyafetim sıcakta resmen erirken..." notunu düştü.

Görüntülerde Oscar ödüllü oyuncunun hazırlık süreci yer aldı. Ünlü yıldızın saç ekibinin, at kuyruğuna hacim kazandırmak için saç parçası taktığı görüldü. Hathaway de görüntüler sırasında "Bu benim saçım değil" diyerek duruma esprili bir şekilde dikkat çekti.