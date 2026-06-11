MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacak! Cemre Baysel'in hastalığı ne?

Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan oyuncu Cemre Baysel yaz tatili planını açıklarken bir kez daha ameliyat masasına yatacağını dile getirdi. Baysel; 'Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak' dedi.

Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacak! Cemre Baysel'in hastalığı ne?
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim şimdi de ameliyat olacağını duyurdu. Baysel; 'Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım' ifadelerini kullandı.

Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacak! Cemre Baysel in hastalığı ne? 1

GEÇEN YIL AMELİYAT OLMUŞTU

Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla hastaneye yatmış ve operasyon geçirmişti.

Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacak! Cemre Baysel in hastalığı ne? 2

Baysel geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırdığını duyurmuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler geldi! Kimse bunu beklemiyorduReytingler geldi! Kimse bunu beklemiyordu
Aşıklar yeniden buluştu! Herkes aynı şeyi merak etti Aşıklar yeniden buluştu! Herkes aynı şeyi merak etti

Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.