Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacak! Cemre Baysel'in hastalığı ne?

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim şimdi de ameliyat olacağını duyurdu. Baysel; 'Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım' ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL AMELİYAT OLMUŞTU

Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla hastaneye yatmış ve operasyon geçirmişti.

Baysel geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırdığını duyurmuştu.