Derin Talu sevgilisiyle pozlarını paylaştı! Herkes o detaya takıldı

Son dönemde hem paylaşımları hem de uyuşturucu soruşturmasında yer almasıyla gündeme gelen Derin Talu sevgilisiyle yeni pozlarını paylaştı. Derin Talu'nun sigarası gözlerden kaçmadı ve yorumlar da gecikmedi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in test sonuçları pozitif çıktı. Sonuçların ortaya çıkmasından sonra Talu kardeşler, "Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım" dedi.

Yaşananlara isyan eden Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
22 yaşındaki Derin Talu, yeni sevgilisiyle karelerini paylaşarak yeni aşkını resmen ilan etmişti.

Derin Talu sevgilisiyle pozlarını paylaştı! Herkes o detaya takıldı 1

Tanalp Tokgöz ile bir süredir birlikte olan Derin Talu geçirdiği stresli günleri sevgilisiyle unutmaya çalışıyor. Derin Talu, yeni aşk pozları paylaştı.

Ancak masadaki bir detay tüm fotoğrafın önüne geçti. Derin Talu'nun önünde duran sarı filtreli sigara sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Derin Talu sevgilisiyle pozlarını paylaştı! Herkes o detaya takıldı 2

'Kamyoncu sigarası' olarak yorumlanan sigarayı görenler Derin Talu ile dalga geçti. Sosyal medyada "Rambo Okan mısın sen sarı filtreli sigara ne ya?", "Aslan parçası ya", "Sevgilisinin içtiğiyle onun içtiği komedi", "Dünyanın en eril kadını" yorumları yapıldı.

**Editoryal Not:** Haberde yer alan sigara ve alkol kullanımı ifadeleri tamamen haber içeriğiyle sınırlıdır. Bu maddelerin kullanımı sağlığa zararlıdır.

Derin Talu
