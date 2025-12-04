MAGAZİN

Burcu Esmersoy: 6 yıldır EYT’liyim | ‘Her emekli böyle yaşamıyor’ tepkisi!

Burcu Esmersoy da EYT'liler kervanına katıldı. 49 yaşındaki ünlü isim "Yaklaşık 6 senedir emekliyim" deyince "Emekli maaşınızla ne yapıyorsunuz?" sorusu da gecikmedi.

Burcu Esmersoy: 6 yıldır EYT’liyim | ‘Her emekli böyle yaşamıyor’ tepkisi!

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, son yıllarda ekran önü işlerinden ziyade sosyal medyadaki fenomen kişiliğiyle gündeme geliyor. Reklam içeriklerinden kazancıyla sık sık gündeme gelen ve pahalı saat koleksiyonuyla tanınan Esmersoy emekli olduğunu açıkladı.

Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Esmersoy "Emekli oldum zaten. Emekliyim bu arada" dedi.

Burcu Esmersoy'a "Emekli maaşınızla neler yapıyorsunuz?" sorusu soruldu. Ünlü isim bu soruya şu yanıtı verdi:

"ERKEN EMEKLİ OLDUM"

"Her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum. Yaklaşık bir 6 senedir emekliyim. Evet EYT'liyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için de çok mutluyum."

Sosyal medyada Burcu Esmersoy'un EYT'li olmasına dair yorumlar da gecikmedi. Kimi kazancıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucuya "Sanki çok ihtiyacı varmış" derken kimi ise "Hakkı olanı almış" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada ayrıca "Her emekli sizin gibi yaşamıyor", "Her emekli ülke ülke gezmiyor" eleştirileri de gecikmedi.

