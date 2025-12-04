MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Mehmet Yılmaz Ak, NOW'un iddialı dizisiyle görüşüyor

Bahar dizisinden ölerek ayrılan Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, NOW'un fenomen olması beklenen dizisi Yeraltı için anlaşma aşamasında...

Mehmet Yılmaz Ak, NOW'un iddialı dizisiyle görüşüyor

Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisinde kritik rollerden biri de Mehmet Yılmaz Ak'ındı. Oyuncu diziden aniden ayrılık kararı alarak şaşırtmıştı. Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni adresi merak konusuydu.

Çok sayıda projeden teklif alan ancak beklemeyi tercih eden Ak’ın yeni yılın en iddialı dizilerinden “Yeraltı”yla imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Mehmet Yılmaz Ak, NOW un iddialı dizisiyle görüşüyor 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yılmaz Ak’ın “istihbaratçı” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı dizinin önemli rollerinden “Aslı” için de görüşmeler sürüyor. Sıcak provaları başlayacak olan dizinin hafta sonu okuma provasının yapılacağı önümüzdeki hafta da sete çıkacağı konuşuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"6 yıldır EYT’liyim" deyip maaşıyla ne yaptığını açıklayınca..."6 yıldır EYT’liyim" deyip maaşıyla ne yaptığını açıklayınca...
İddialı pozlar: Kusursuz fiziğinin sırrı sıkı diyet değil!İddialı pozlar: Kusursuz fiziğinin sırrı sıkı diyet değil!

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yılmaz Ak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.