Mehmet Yılmaz Ak, NOW'un iddialı dizisiyle görüşüyor

Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Bahar dizisinde kritik rollerden biri de Mehmet Yılmaz Ak'ındı. Oyuncu diziden aniden ayrılık kararı alarak şaşırtmıştı. Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni adresi merak konusuydu.

Çok sayıda projeden teklif alan ancak beklemeyi tercih eden Ak’ın yeni yılın en iddialı dizilerinden “Yeraltı”yla imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yılmaz Ak’ın “istihbaratçı” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı dizinin önemli rollerinden “Aslı” için de görüşmeler sürüyor. Sıcak provaları başlayacak olan dizinin hafta sonu okuma provasının yapılacağı önümüzdeki hafta da sete çıkacağı konuşuluyor.