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Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı aşk yaşıyor! Romantik tatilden pozlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.02.2025 15:09
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Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi projelerde yer alan Derya Şensoy, sevgilisiyle birlikte gittiği Atina tatilinden keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şensoy kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı aşk yaşıyor! Romantik tatilden pozlar

Geçtiğimiz yıl iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırarak herkesi şaşırtan Derya Şensoy, evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılmasıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Şensoy, şimdi ise yeni bir aşka yelken açtı.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Derya Şensoy hakkında geçtiğimiz günlerde oyuncu Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberleri doğruladı.

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Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy, bir süredir adı anılan oyuncu Yağız Can Konyalı ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Aşkını ilan eden Şensoy, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Tatilden romantik kareler paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy
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