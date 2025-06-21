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Derya Uluğ'dan anoreksiya itirafı! "39 kiloya kadar düştüm"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü isim üniversite yıllarında anoreksiya nervoza ile mücadele ettiğini açıkladı.

Derya Uluğ'dan anoreksiya itirafı! "39 kiloya kadar düştüm"
Öznur Yaslı İkier

"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, anoreksiya hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili paylaşımda bulundu.

39 yaşındaki şarkıcı, geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini açıkladı.

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Derya Uluğ, X hesabında yaptığı paylaşımda "Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım." ifadelerini kulandı.

"39 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Ünlü şarkıcı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık herşeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin."

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Derya Uluğ
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