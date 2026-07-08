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Didem Ceran Kore'de yüz nakli yaptırmıştı! 'Cenazen ülkeye dönsün' yorumlarına sert çıktı

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile konuşuluyordu. Ameliyatın ardından değişim sürecini anlatan Didem Ceran kendisine gelen olumsuz yorumlara daha fazla dayanamadı.

Didem Ceran Kore'de yüz nakli yaptırmıştı! 'Cenazen ülkeye dönsün' yorumlarına sert çıktı
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran bu defa kendisine gelen olumsuz yorumlara dayanamadı.

Didem Ceran Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Cenazen ülkeye dönsün yorumlarına sert çıktı 1

Geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki ünlü isim kendisine yönelik nefret mesajlarını ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

Didem Ceran Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Cenazen ülkeye dönsün yorumlarına sert çıktı 2

Bir doktordan geldiğini öne sürdüğü ifadeler karşısında yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Ceran yeni bir ameliyata daha gireceğini açıkladı.

Didem Ceran Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Cenazen ülkeye dönsün yorumlarına sert çıktı 3

Didem Ceran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Bugün bu konuyla ilgili son kez, ama bu defa kalbimi tamamen açarak konuşuyorum.

2022 yılında yanlış ellerde hayatımın en büyük yıkımını yaşadım. Aynaya her baktığımda ruhumun nasıl parça parça olduğunu ancak bunu yaşayan kadınlar anlayabilir. Bu yüzden Ocak ayında Kore’deki ameliyat ve iyileşme sürecimi en savunmasız, en filtresiz halimle paylaştım. Tek amacım, başka hiçbir kadının benim yaşadıklarımı yaşamamasıydı. Ne bir reklam yaptım, ne para kazandım, ne de kimseden bir karşılık bekledim.

Didem Ceran Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Cenazen ülkeye dönsün yorumlarına sert çıktı 4

Peki bunun karşılığında ne aldım?

“Cenazen ülkeye dönsün.” yorumları… Ve daha da acısı, Türkiyeli bir doktorun bana açık açık; “Türkiye’ye döneceksin. Hasta olursan — ki inşallah olursun — hiçbir Türk doktoru seninle ilgilenmeyecek. Yallah Kore’ye.” diye yazması.

Bunu sıradan biri yazsaydı geçerdim. Ama bunu yazan kişinin bir hekim olması beni gerçekten derinden sarstı. Bir kadının başka bir ülkede şifa araması ne zamandan beri suç oldu? Bir hekimin bir hastaya “İnşallah hasta olursun.” diyebilmesi hangi vicdana, hangi meslek ahlakına sığar?

Şimdi önümde yeni ve zor bir ameliyat süreci var. Bu süreci, Ocak ayında olduğu gibi her gün hakaret okuyarak geçirmek istemiyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ruhumu da nefret dolu yorumlardan korumaya çalışmaktan yoruldum.

Bu yüzden bundan sonraki süreci sadece beni gerçekten destekleyen abonelerimle paylaşacağım. Belki de hiçbir şey paylaşmayacağım. Çünkü kendimi korumak da benim hakkım.

Didem Ceran Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Cenazen ülkeye dönsün yorumlarına sert çıktı 5

Ve son olarak…

Benden bu kadar rahatsız olanlara bir saniyelik bir çözüm sunuyorum: Takibi bırakın.

Bana bu zorbalığı, bu merhametsizliği ve bu çaresizliği yaşatan herkese tek dileğim, bir gün başkasının merhametine ihtiyaç duyduklarında bugün bana gösterdikleri merhametsizliği hatırlamalarıdır.

İlahi adalet er ya da geç tecelli eder.''

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Anahtar Kelimeler:
Didem Ceran yüz nakli
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