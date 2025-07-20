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Derya Uluğ, Şebnem Ferah şarkısı söyledi! Sosyal medyada beğeni yağdı

Derya Uluğ uzun süredir sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah'ın Can Kırıkları şarkısını söyleyince sosyal medyayı salladı. Uluğ'un performansı çok beğenildi.

Derya Uluğ, Şebnem Ferah şarkısı söyledi! Sosyal medyada beğeni yağdı
Kubra Akalın

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun süredir sahnelerde değil. Konserlerine ara veren ve albüm çıkarmayan Ferah son günlerde X'in gündeminde. Sebebi ise Derya Uluğ'un söylediği şarkı...

Derya Uluğ, Harbiye konserinde Şebnem Ferah'ın Can Kırıkları şarkısını söyleyince gündem oldu. Sosyal medyada Derya Uluğ'a "İlk defa bir Şebo şarkısını onun kadar iyi söyleyen birini duydum" yorumları yağdı.

Derya Uluğ, Şebnem Ferah şarkısı söyledi! Sosyal medyada beğeni yağdı 1

"BOŞUNA AŞIK DEĞİLİZ"

Derya Uluğ da bunun üzerine bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Derya Uluğ, Şebnem Ferah şarkısı söyledi! Sosyal medyada beğeni yağdı 2

"Boşuna aşık değiliz Şebnem Ferah'a! Olağanüstü sesi, derin kalemi, müzisyenliği ve tevazu dolu kalbiyle daha da devleşen, sahnelerde görmeyi çok da özlediğimiz biri... Kendisinin hayranı olmakla birlikte, en sevdiğim şarkılardan biri de Can Kırıkları'ydı. İlk kez Harbiye sahnesinde, büyük bir heyecanla, hayatın getirdiği ve kimseye göstermeden yapıştırdığımız içimizdeki her kırık parçayı hissederek söyledim. Aslolan hali başımızın üstünde. Umarım benden dinlemek de iyi gelir hepinize, sevgiler..."

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Şebnem Ferah
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