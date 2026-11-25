Hollywood'un en dikkat çeken isimlerinden Sofia Vergara, ilerleyen yaşına rağmen iddialı tarzı ve kusursuz fiziğiyle adından söz ettiriyor. 54 yaşındaki oyuncu, formunu korumak için katı diyetler yerine dengeli beslenmeye ve düzenli egzersize önem veriyor.

Sofia Vergara "Çok fazla sebze tüketiyorum" diyerek beslenmesinde neler yaptığını şöyle anlatıyor:

"Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum."



Sporu çok sevmese de hayatından sporu eksik etmeyen oyuncu "Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim" dedi.