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Devrim Özkan'dan ayrılan Torreira, Ecenaz Üçer'in peşinde! Fena yakalandı sosyal medyanın diline düştü

Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla ve aşk pozlarıyla çok konuşulan Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira'nın ayrılık sonrası çapkınlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ecenaz Üçer'i inceleyen futbolcu fena yakalandı.

Devrim Özkan'dan ayrılan Torreira, Ecenaz Üçer'in peşinde! Fena yakalandı sosyal medyanın diline düştü
Kubra Akalın

2023 yılında başlayan ve o dönem bir ayrılık yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira aşklarına ikinci bir şans vermişti. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen ünlü çift ayrıldı.

Ünlü oyuncu, "Hayat... Evet ilişkimiz bitti, bunu doğrulayabilirim şu anda. Herkes kendi hayatına bakıyor. Böylesi daha iyi oldu bizim için" demişti.

Devrim Özkan dan ayrılan Torreira, Ecenaz Üçer in peşinde! Fena yakalandı sosyal medyanın diline düştü 1

Ayrılıktan sonra futbolcu zaman zaman kadın arkadaşlarıyla gecelerde yakalandı. Torreira son olarak ise fena dile düştü.

Devrim Özkan dan ayrılan Torreira, Ecenaz Üçer in peşinde! Fena yakalandı sosyal medyanın diline düştü 2

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan bir başka sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'i stalk'ladığı ortaya çıkan futbolcu dalga konusu oldu. Torreira durum fark edilince hızlı davrandı, hamlesini hemen geri aldı ama olan olmuştu.

Devrim Özkan dan ayrılan Torreira, Ecenaz Üçer in peşinde! Fena yakalandı sosyal medyanın diline düştü 3
Instagram'ın yeni repost özelliğini kavrayamayan Torreira, Ecenaz Üçer'in bikinili pozlarını yeniden paylaştı... Yaşananlar başta @birkahvebingiybett olmak üzere sosyal medyadaki içerik üreticilerinin gözünden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ecenaz Üçer Lucas Torreira
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