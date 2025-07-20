Devrim Özkan jet skiye bindi! Küçük bikinisiyle adından söz ettirdi

Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönen Devrim Özkan'ın ekran yolculuğu kısa sürdü. Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun dizisi

reyting sıralamasında gün birincisi olsa da her yeni bölüm yayınında zarar ettiği gerekçesiyle erken final yaptı.

Özkan, final bölümü çekildikten hemen sonra soluğu Bodrum'da aldı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Devrim Özkan, daha sonra flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı. Jet skiye de binen Özkan o anları sosyal medyada paylaştı.

Devim Özkan ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.

Özkan'ın küçük bikinisiyle görünümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.