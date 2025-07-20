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Devrim Özkan jet skiye bindi! Küçük bikinisiyle adından söz ettirdi

Çift Kişilik Oda dizisi erken final yapan Devrim Özkan soluğu Bodrum'da aldı. Tüm gün arkadaşlarıyla su sporları yapan Özkan küçük bikinisiyle de adından söz ettirdi.

Devrim Özkan jet skiye bindi! Küçük bikinisiyle adından söz ettirdi
Kubra Akalın

Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönen Devrim Özkan'ın ekran yolculuğu kısa sürdü. Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun dizisi
reyting sıralamasında gün birincisi olsa da her yeni bölüm yayınında zarar ettiği gerekçesiyle erken final yaptı.

Özkan, final bölümü çekildikten hemen sonra soluğu Bodrum'da aldı.

Devrim Özkan jet skiye bindi! Küçük bikinisiyle adından söz ettirdi 1

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Devrim Özkan, daha sonra flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı. Jet skiye de binen Özkan o anları sosyal medyada paylaştı.

Devim Özkan ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.

Devrim Özkan jet skiye bindi! Küçük bikinisiyle adından söz ettirdi 2

Özkan'ın küçük bikinisiyle görünümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

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devrim özkan
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