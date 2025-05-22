Diddy'nin 40 milyon dolarlık malikanesinde ele geçirilenler şoke etti: Saldırı tüfekleri, uyuşturucular, seks oyuncakları ve...

MYNET DETAY- "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs'a yöneltilen "seks ticareti" suçlamasına ilişkin dava günlerdir devam ediyor.

Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamanın geçtiği Diddy Puff olayı ABD basınında "ikinci Epstein olayı" diye yorumlanıyor.

Davanın 8. gününde rapçinin Miami’deki malikanesinden alınan bir silah jüriye sunuldu. Silah, İç Güvenlik ajanı Gerard Gannon tarafından sergilendi.

Rapçinin malikanesinden getirilen silahın dışında oyun odasında yasa dışı uyuşturucular, AR-15 tipi saldırı tüfekleri, seks oyuncakları, platform ayakkabılarla dolu kutular ve onlarca şişe bebek yağı bulundu.

Savcılar, 55 yaşındaki Combs’un bu bebek yağlarını "Freak Off" adını verdiği sapkın seks partilerinde kullandığını ve eski kız arkadaşı Casandra ‘Cassie’ Ventura’yı erkek eskortlarla birlikte bu partilere katılmaya zorladığını öne sürdü.

Jüri üyeleri, ajan Gannon'ın 40 milyon dolar (30 milyon sterlin) değerindeki evden alınan düzinelerce fotoğrafı ve fiziksel belgeyi jüri üyelerine göstermesini dikkatle izlediler.

Ajan Gannon ayrıca mahkemeye, içeri mümkün olduğunca çabuk girebilmek için zırhlı bir araç kullanarak kapıyı kırdıklarını söyledi.

İSTENEN CEZA NE KADAR?

Rapçi ve yapımcı Diddy, 16 Eylül 2024'te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İddianamede Combs'un mağdurlara "ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu" ifade edilmişti. Ünlü rapçinin partileri düzenlediği evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.