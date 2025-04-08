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Didem Soydan boykot ettiği işleri anlattı! Tek tek paylaştı: Şimdi sıra bizim boykotumuzda...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında tepkisini sık sık gösteren, Saraçhane'ye giden ve sözünü sakınmayan model Didem Soydan hayatında kimleri ve hangi markaları boykot ettiğini anlattı.

Didem Soydan boykot ettiği işleri anlattı! Tek tek paylaştı: Şimdi sıra bizim boykotumuzda...
Kubra Akalın

19 Mart 2025'te hakkında gözaltı kararı çıkan ardından da tutukluluk kararıyla Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de Didem Soydan'dı. Başarılı model bu konuda sözünü sakınmadan sık sık tepkisini paylaşıyor.

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Didem Soydan sosyal medyada boykota da destek veren bir isim. Boykotun neden önemli olduğunu sosyal medyada tek tek anlatan model hayatında ve iş yaşamında haksızlıklara karşı nasıl kendini savunduğuna dair de örnekler verdi.

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Fashion Week'i boykot ettiğini açıklayan Soydan "Dönemin en büyük model ajansının başındaki kişiden tehdit aldım" dedi.

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Baskı görmesine rağmen geri adım atmadığını söyleyen Didem Soydan ayrıca Erol Köse'nin kendisine 'pornocu' dediğini bu yüzden onu da dava ettiğini anlattı.

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İşsiz kalma pahasına tepkisini boykotla gösterdiğini anlatan başarılı model Didem Soydan "Korkmayın biz zaten uzun süredir sistematik boykot yiyoruz" dedi.

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İşte Didem Soydan'ın paylaşımları:

Mynet'in Sesi
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Didem Soydan ekrem imamoğlu operasyonu
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