Didem Soydan’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Bir nefes yanlışlıkla...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Didem Soydan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soydan ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanmadım. Tütün sanıp esrar içmiş olabilirim" dedi.

Ünlü isimlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılan oyuncu ve model Didem Soydan’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Didem Soydan verdiği ifadede, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ama Kovid-10 saldırının ardından doğal sigara tütünü kullanmaya başladığını ifade etti ve “Yaklaşık 20 gün önce yani 09 Mart 2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı. Ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım” dedi.

“Bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey esrardı ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum.” ifadelerini kullanan Soydan, “Bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum” sözlerini sarf etti.

“UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM”

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Soydan’a ifadesi sırasında, Hakan Kakız’ın sarf ettiği "Bunların dışında mankenlik yapan Didem Soydan ve Umut Eker 'in Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ile yakın olduklarını biliyorum, esasen Samet ve Hakan'ın doğrudan bir gelir sağlayan meslekleri olmamasına karşın sık sık yurt dışı gezleri yapmaları ve yine gelirleri olmamasına rağmen oldukça lüks bir hayat sürmeleri sebebiyle bu gelirlerini fuhuştan elde ettiklerini duymuştum, yine Kerimcan'ın eski menajeri ve hali hazırda yakın arkadaşı olan Furkan Çağman'ın açık açık sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla fuhuş yaptığını biliyorum. Gerek sosyal medyadan gerek arkadaş ortamından duyduklarımı söyleyebilirim ki bu şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını biliyorum." iddiaları da soruldu.

“SUÇLAMAYI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Soydan, iddialar hakkında “Söz konusu beyanda hakkımda uyuşturucu madde kullandığım söylenmiş ise de, ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım. Benim ifadede geçen diğer olaylarla ilgili bir bilgim yoktur” ifadelerine yer verdi.

“İfade de geçen bu isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını da bilmiyorum, zaten anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı da doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır.” diyen Soydan, “Nitekim HTS kayıtları, yine BAZ kayıtlarından konum bilgileri ayrıca kendi rızam ile vermiş olduğum telefonum incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır. Son olarak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu madde kullanmadım.” dedi.

