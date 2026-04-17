Didem Soydan 'İncel yapı' diyerek paylaştı! "Derin, örgütlü..."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki liseye gerçekleşen silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda saldırı yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrasında diziler, şiddet içerikli oyunlar gibi farklı etkenler gündeme geldi.

Didem Soydan da sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. "Devletin burada üstlenmesi gereken rol, yalnızca olay olduktan sonra müdahale eden bir mekanizma olmak değil; şiddeti doğmadan önce önleyen, caydıran ve yöneten bir sistem kurmaktır" diyen Soydan devamında şunları yazdı:

"Bunun için: Cezasızlık algısını ortadan kaldıran, hızlı ve net işleyen bir adalet sistemi kurulmalı. Şiddetin sonucu belirsiz değil, kesin ve öngörülebilir olmalı. Lütfen yazımı görüş ayrılığına düşmeden okuyunuz. Çocuklar, görüş ayrılıklarınızın ya da tuttuğunuz ya da tutmadığınız siyasi partilerin yarışından çok daha mühim emanetlerdir."

"ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELİNMELİ"

"Türkiye’de yükselen şiddeti artık sadece 'bireysel sorun', 'aile içi eğitim eksikliği' ya da 'gençler bozuldu' gibi yüzeysel açıklamalarla geçiştirmek mümkün değil" diyerek şunları yazdı:

"Çünkü karşımızda daha derin, daha örgütlü ve daha ideolojik bir mesele var: İNCEL yapı. Lütfen ama lütfen en acilinden bunu ele alsın tüm yapılar, özellikle meclise bu yapı ile ilgili bilgi verilsin. Hükümete ve meclise bu konu ile ilgili yardımcı olunması gerekiyor. Çocuklar için bir araya gelinmeli -ideoloji ve düşünce ayrımı yapmadan- el birliği ile yardım edilmesi gereken, incelenmesi gereken bir konudur. İNCEL terimi/tanımı incelenmeli, derinlemesine araştırılmalıdır."

