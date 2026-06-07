Dilan Polat'a erişim engeli geldi! Engin Polat'ın annesi paylaştı

Son olarak eşi Engin Polat'la birlikte korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayında gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaşımları sonrası bakanlık harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli uygulandı.

Hesabın kapatılmasının ardından Engin Polat'ın annesi Şükran Polat hemen paylaşım yaptı.

"Gerekli yerlere başvuruda bulunduk, hesabım açılana kadar yedek hesabım budur" notunu paylaşan Şükran Polat "Bu arada Dilan adına hesaplar açılmış. Bunlar sahte hesaplar. Dilan’ın şu an da açtığı herhangi bir hesap yok" dedi.