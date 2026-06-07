Bakanlık talep etti Dilan Polat'ın Instagram'ına erişim engeli

Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat 3 Haziran’da İzmir’de vurularak öldürüldü.
Sosyal medyadan canlı yayın açan Dilan Polat gözyaşları içinde “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” dedi.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru yaparak Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli istedi.
Ankara Sulh Ceza Hakimliği kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi.
Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararı uygulandı ve hesap Türkiye'den erişime engellendi.
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