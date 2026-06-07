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Bakanlık talep etti Dilan Polat'ın Instagram'ına erişim engeli

Can Polat vurulduktan hemen sonra yayın açarak yardım isteyen Dilan Polat'ın Instagram hesabı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığın talebi üzerine Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Bakanlık talep etti Dilan Polat'ın Instagram'ına erişim engeli

Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat 3 Haziran’da İzmir’de vurularak öldürüldü.

Sosyal medyadan canlı yayın açan Dilan Polat gözyaşları içinde “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” dedi.

Bakanlık talep etti Dilan Polat ın Instagram ına erişim engeli 1

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru yaparak Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli istedi.

Bakanlık talep etti Dilan Polat ın Instagram ına erişim engeli 2

Ankara Sulh Ceza Hakimliği kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi.

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Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararı uygulandı ve hesap Türkiye'den erişime engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
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