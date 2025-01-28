Dilan ve Engin Polat’tan yeni karar! Takipçileri ikiye bölündü

Dilan ve Engin Polat çifti 3. çocuğu çok istediklerini her seferinde söylemişlerdi.

“CESARET EDEMİYORUM”

Hatta hapishane dönüşü bu isteklerinin hala olduğunu ama Dilan Polat cesaret edemediğini açıklamıştı.

Son dönemde ilaçlarını bırakmış ve bunu duyurmuştu. Aslında hamilelik sürecine zemin hazırlamıştı.

En son reklam konusu ile gündeme gelmişti. “Nasıl öderiz” diye ağlamıştı.

“İKİZ BEBEKLERİN OLSUN”

Bu sefer de, tüp bebek tedavisine başlama kararları ile gündeme geldiler.

Dilan, Instagram’da eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın” diye not düştü.

Tabii, kısa sürede sosyal medya yorumlarıyla doldu taşan gönderiye bir takipçisinin yaptığı yorum tam bir dikkat çekici oldu: “Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun, hatta ikiz olsun!”

Bu yoruma Dilan Polat: “Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşündüm, düşündüm durdum. Yarıda bırakmam inşallah!” şeklinde bir karşılık verdi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Yorumları takip eden ve bu sürecini paylaşmak isteyen herkesten destek bekledi.

Takipçileri ikiye bölündü bir yorumda da “Emin misin? Psikolojin el veriyor mu…” diyen takipçileri de oldu.

Dilan ve Engin Polat’ın tüp bebek yolculuğu, sosyal medya takipçileriyle paylaşıldıkça daha da merak konusu olacak gibi görünüyor.